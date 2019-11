Floriana Secondi, il 'finto ex' e le foto sul social a luci rosse: "L'essere più viscido che abbia conosciuto"

(Nel video sopra Floriana Secondi racconta la vicenda a 'Live - Non è la d'Urso'')

Floriana Secondi con una maschera in viso e un frustino mentre prova a 'domare' un uomo seduto sul divano di un'elegante villa: sono le foto finite su OnlyFans, l'applicazione porno che sta conquistando il mondo. Un servizio fotografico organizzato a tavolino, ha assicurato l'ex gieffina a 'Live - Non è la d'Urso', ora finito al centro di una vicenda legale: "Ci sono denunce in corso. Quell'uomo è l'essere più viscido che io abbia mai conosciuto. Senza cuore, un arrivista".

Una lunga storia di ricatti, come ha spiegato Floriana: "Quelle foto sono state scattate 5 ani fa. Ero stata messa in mezzo, ricattata. Le ha fatte un fotografo di Playboy. Continuavamo a spingere la storia che noi eravamo fidanzati, ma nessuno in Italia ci credeva. Lui fingeva di essere il mio fidanzato, ha finto anche di essere il fidanzato di Valeria Marini. Facevamo questi servizi e non uscivamo sui giornali, così il fotografo ha voluto esagerare".

Nemmeno quegli scatti bollenti sono mai usciti, ma ora eccoli sul famoso social a luci rosse. "Dentro non c'è nessun filmato - ha spiegato Floriana - Lui vuole che vi iscrivete, che pagate, ma dentro non c'è nessun video. Non ho mai fatto porno". In quanto a lui, l'ex gieffina è una furia: "L'ho protetto per anni, sono stata zitta, ma ora lo sfondo. Ha infranto la serenità di mio figlio".