Corona vs Fogli, parla la ex moglie Viola Valentino: “Ho paura per la sua salute”

Continua a tenere banco sul terreno immenso dei social il caos scaturito dal videomessaggio con cui Fabrizio Corona ha ribadito a Riccardo Fogli il tradimento lungo quattro anni della moglie Karin Trentini durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi.

Innumerevoli i telespettatori che si sono scagliati contro l’ex re dei paparazzi per il modo in cui ha messo in difficoltà il cantante, scoppiato in lacrime dopo aver affermato di non credere alle sue parole e alle presunte prove che incastrerebbero la donna, e tanti sono stati anche i vip che hanno espresso il loro sconcerto per quanto avvenuto in diretta tv.

Tra loro si è fatta sentire anche Viola Valentino, cantante che con Riccardo Fogli è stata sposata e che, mettendo da parte l’acredine dell’ultimo periodo, ha espresso il suo sdegno e anche un certo timore per le condizioni di salute dell’ex componente dei Pooh.

Fogli attaccato da Corona, Viola Valentino difende l’ex marito

“Trovo che il comportamento di Corona nei confronti di Riccardo sia veramente sleale! Ha tirato un sasso grande come una casa e poi ha nascosto la mano!”, ha scritto Viola Valentino nel primo dei tre post pubblicati su Instagram. “Io credo che mostrare un pc chiuso e dire che li ci sono le prove sia da vigliacchi .. e nn credo ad una parola di quello che dice... dovrebbe chiudere la bocca e evitare inutili attacchi ad una persona più grande di lui che si sta mettendo in gioco”.

Dopo aver condannato “la prepotenza del signor Fabrizio Corona”, la Valentino ha aggiunto in un post successivo: “ Sono molto triste e molto incaxxata sono tutti delle belve non si può ridurre un uomo in queste condizioni, lo stanno massacrando e per il bene che gli ho voluto e che gli voglio ancora è meglio che non incontri mai quello stronxo di corona!!!!!! "riccardo l'isola la deve vincere e non morirci“

Con affetto la tua ex Moglie.. (viola)”.

Infine, la preoccupazione per la salute dell’uomo: “E non mi fermo qui, ho paura per la sua salute! Come lo conosco io non lo conosce nessuno mi fa male vederlo così”, la conclusione dello sfogo della ex moglie di Riccardo Fogli, anche lei colpita dalla violenza con cui gli è stato inflitto un colpo così duro.