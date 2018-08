Amore e Formentera, il ferragosto è vip alle Baleari

Formentera, meta vip per eccellenza. Il vero tormentone estivo per i famosi è trascorrere almeno una settimana su questa isola paradisiaca, in qualche villa vista mare (e con piscina, ovviamente) oppure in barca, prendendo il largo durante il giorno, al riparo da occhi indiscreti, che tanto a spoilerare ci pensa Instagram.

Basta farsi un giro social per avere una panoramica completa - o quasi - delle vacanze modaiole di showgirl, cantanti, personaggi del mondo dello sport e chi più ne ha più ne metta. La perla delle Baleari pullula di volti noti. Il pienone? A ferragosto, quando molti di loro si sono ritrovati al The Beach, locale più in voga di Es Pujols, per una festa molto esclusiva.

Andrea Damante (senza Giulia de Lellis) in camicia hawaiana, Federica Pellegrini, lanciatissima insieme alle amiche in questa prima estate da single dopo anni, Emma Marrone e Gabriele Parpiglia a fare da collante tra un vip e l'altro. A fare la spola tra Ibiza e Formentera anche Fedez e Chiara Ferragni, che se la spassano in attesa del matrimonio il 1 settembre.

Sull'isola anche tanti altri vip che preferiscono una vita più defilata ma non lasciano i follower orfani di post, come Roberto Cenci, Paola Perego, Belen Rodriguez ed Elenoire Casalegno con il fidanzato Marcello Corso, proprietario di un noto bar a Formentera, punto di incontro dei "famosi", neanche a dirlo.

