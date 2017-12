Assolto l'hater di Francesca Barra: "Elementi insufficienti"

Nessun procedimento disciplinare per Domenico Leccese, il dipendente della Regione Basilicata che a luglio insultò su Facebook Francesca Barra e pubblicò un post riguardante la sua vita privata. Lo ha deciso l'ufficio risorse umane della Regione, dopo aver ascoltato Leccese, riscontrando "elementi insufficienti per proseguire nell'azione disciplinare".

Dopo ripetuti insulti ricevuti, non solo da Leccese, Francesca Barra decise di denunciare l'impiegato e in sua difesa intervenne anche il compagno, Claudio Santamaria, con due video su Instagram per chiedere un intervento serio della autorità, l'interdizione da qualsiasi social network per i responsabili, ma soprattutto un provvedimento da parte della Regione Basilicata. Provvedimento che non arriverà mai.

La passano liscia, dunque, Leccese&Co, che la scorsa estate non hanno fatto sconti alla giornalista, vittima di una vera e propria aggressione a colpi di tweet e post pieni di insulti, in cui le si augurava addirittura la morte. La sua colpa? A quanto pare la separazione dal marito e la successiva relazione con l'attore Santamaria. "Volete tutti conoscere il motivo di tanto odio? - aveva scritto su Facebook - Non dovrebbe servire, perché non esiste una ragione valida. Ma vi consegno una storia così smettete di domandarvelo. Una donna si separa, ma ha tre figli. Vive una relazione alla luce del sole. Non si nasconde, non mente ai propri cari. Ma soprattutto con coerenza vive come le hanno insegnato fin da bambina: con onestà, coraggio, rispetto e inseguendo il diritto alla felicità".