Francesca Barra e Claudio Santamaria in tribunale per difendersi dalle calunnie: "Non è gossip, è cattiveria"

Innamorati e felici, Francesca Barra e Claudio Santamaria sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo per parlare del loro primo libro, scritto a quattro mani, in libreria dal 24 settembre.

L'intervista è stata anche l'occasione per parlare del loro rapporto. I due, come è noto, si conoscono da quando erano ragazzini ma poi la vita li aveva portati lontano. Un incontro qualche anno fa ha fatto scoccare la passione, coronata da un matrimonio in segreto lo scorso inverno. Un amore segnato però anche dal dolore per la perdita del loro primo figlio (un argomento su cui entrambi hanno parlato più volte ma che Silvia Toffanin non ha voluto toccare in trasmissione).

Barra e Santamaria sono già entrambi genitori di figli nati da precedenti relazioni. I ragazzi – tre di Barra e una di Santamaria – vanno d'accordissimo, assicurano. La coppia, molto presente sui social, è anche impegnata da tempo in una battaglia legale per una vicenda che ha visto, purtroppo coinvolta, proprio una delle figlie di Francesca Barra.

La battaglia legale di Francesca Barra e Claudio Santamaria contro le calunnie social

A Potenza è infatti in corso il processo per diffamazione aggravata che vede imputato un funzionario della Regione Basilicata, che in una serie di post su Facebook nel 2017 aveva ironizzato sulla loro storia e, racconta Barra, "aveva scritto in altri commenti che mia figlia non era figlia del padre ma di Claudio". Sia l'attore sia l'ex marito della Barra, Marcello Molfino, si sono costituiti parte civile.

"Noi stiamo a processo, perché abbiamo deciso che questa storia, soprattutto per i nostri figli, non deve creare un precedente. I bambini devono essere lasciati fuori da qualsiasi cattiveria. Questo non è gossip, è cattiveria", ha detto con forza Francesca Barra a Verissimo. "Vedere che viene sporcata una cosa così bella (come il rapporto che si è creato tra i loro figli, ndr) ci ha dato coraggio di alzare la testa e rispondere. Bisogna avere la coscienza che i social non sono virtuali ma reali. Non ci si può nascondere dietro una tastiera. È quello che vogliamo dimostrare".