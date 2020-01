"Intervento ok. Branco e la sfiga che prospetti alla bilancia... Non vi temo! Ho detto ai dottori che devo tornare da Piero Chiambretti e alla Repubblica delle Donne mercoledì. Me lo concedono se mi mette un lettino stile Amanda Lear sul palco". E' con un post condiviso su Instagram che Francesca Barra annuncia di essere stata ricoverata all'ospedale Niguarda di Milano per sottoporsi ad una operazione.

Francesca Barra ricoverata

La foto sul lettino d'ospedale, con la cannula ancora nel braccio, e un messaggio per rassicurare i fan. Così la giornalista ha voluto dare notizia ai suoi sostenitori del ricovero. Nessun dettaglio aggiunto sui problemi di salute che l'hanno costretta a recarsi nella struttura, ma i toni 'leggeri' del post sembrano escludere motivazioni gravi.

Barra, classe 1978, è attualmente 'ministra' nella trasmissione di prima serata in onda su Rete 4 condotta da Piero Chiambretti. Giornalista e scrittrice, è legata dal 2017 all'attore Claudio Santamaria, col quale si è sposata nel novembre dello stesso anno negli Stati Uniti e il 21 luglio 2018 a Policoro. Ha tre figli, nati dalla relazione con Marcello Molfino, con cui è stata sposata dal 2005 al 2016: Renato (2006), Emma Angelina (2013) e Greta (2016). Il 26 maggio ha annunciato, con un post su Instagram, di aver perso il bambino che aspettava da Santamaria.