Francesca Cavallin a cuore aperto: "Ho sfiorato l'anoressia"

"Ho sfiorato l’anoressia e poi per molto tempo ho avuto problemi di bulimia". Francesca Cavallin, 42 anni, ha raccontato a 'Vieni da Me' un momento particolarmente difficile della sua vita, arrivato quando era solamente una ragazzina e segnato dal difficile rapporto con il cibo. "Ne ho parlato anche in passato - ha spiegato - perché credo che le esperienze personali possano aiutare anche altre persone".

L'attrice, famosa per 'Un medico in famiglia' e oggi interprete de 'La compagnia del cigno', ha confidato alla conduttrice Caterina Balivo i ricordi di quel periodo duro. "Credo che ci siano stati diversi fattori: quella fase di non riconoscimento di me e il fatto che nel contempo c’erano questi modelli che erano le top model degli anni ’90 che erano modelli fisici abbastanza inarrivabili". E ancora: "Mi ero resa conto che ero diversa e mi sono detta ‘se devi esserlo devi esserlo fino in fondo’, quindi non avevo le forme e dovevo essere magrissima".

Come ne è uscita? Grazie all'amore. "Un fidanzato che ho avuto, uno sportivo, un tennista molto solare che ama la vita e mi ha trasferito la gioia di mangiare e di bere vino […] mi ha fatto sentire molto più rilassata nei confronti del mio corpo […]”.