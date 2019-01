Francesca Chillemi, il nuovo look spiazza tutti: via i lunghi capelli mori. Vi piace così?

Francesca Chillemi ci dà un taglio. La bellissima attrice, attualmente in onda con 'Che Dio ci aiuti' su Rai1 al fianco di Elena Sofia Ricci, ha dato una svolta al suo look: via la lunga chioma mora, benvenuto "long bob", ovvero caschetto lungo fino alle spalle.

Nuovo look Francesca Chillemi

Francesca ha condiviso la nuova acconciatura su Instagram. I capelli restano scuri, perfettamente in tono con la sua bellezza mediterranea, ma le lunghezze sono sparite, per lasciare spazio a un taglio elegante e molto di moda. Pioggia di complimenti tra i fan, che hanno apprezzato la sua voglia di osare.

Nuovo look Francesca Chillemi: ecco cos'è il "long bob"

Ma che cos'è, precisamente, il long bob? E' un tipo di taglio molto in voga negli ultimi anni, diventando un must per le teste che vogliano seguire le tendenze degli hairstylist. Non più cortissimo a mo’ di casco da motociclista, ma fermo tra collo e spalle. Comodo perché estremamente versatile, si presa a pieghe lisce, ondulato o all'eventuale aggiunta della frangetta.

Gallery