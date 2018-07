Malore per Francesca Cipriani dopo gli interventi a seno e lato b

Lieve malore per Francesca Cipriani. La ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha avuto un mancamento in occasione di una partita di tennis organizzata nell'ambito del torneo Vip Master 2018 a Milano Marittima. Colpa del caldo soprattutto, ma anche dei recenti interventi al seno e al lato b che l'avrebbero resa più debole del solito. Immediatamente soccorsa a bordo campo, si è poi ripresa ed è stata accompagnata in albergo.

Proprio alcuni giorni fa, Francesca ha raccontato di essersi rifatta il décolleté per l'ennesima volta: "Sono passata da una settima all'ottava - ha spiegato - Dovevo togliermi alcune cisti al petto, ma quando mi sono operata ne ho approfittato". E non è finita qui. Il prossimo obiettivo della showgirl è arrivare ad una nona: "Ho sempre voluto essere una maggiorata e per questo non è la prima volta che intervengo sul mio corpo. So già che cosa vuole dirmi: Francesca, lei si rifà perché è fragile, insicura e non ci sono limiti. Può essere, anzi magari è proprio così. Ma non vede che bel seno".