Francesca Cipriani dopo il malore: "In ospedale non c'è campo per i cellulari, non è possibile nel 2020"

(Nel video sopra Francesca Cipriani parla del malore)

"Ho toccato il fondo, sono stata malissimo", così Francesca Cipriani a Pomeriggio Cinque ha raccontato del malore di qualche giorno fa. La showgirl è stata trasportata con l'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Pietro, a Roma, dove ha trascorso la notte per un virus gastrointestinale.

Dopo aver ringraziato i medici, l'ex pupa ha sollevato una questione che ha portato scompiglio in studio (e non solo): "Non è possibile che nel 2020 non ci sia campo per i cellulari negli ospedali. Mia mamma, che ha problemi di cuore, stava malissimo perché non poteva mettersi in contatto con me". Incredula Barbara d'Urso, come gli altri ospiti: "Francesca, capisco il problema per i familiari che si vogliono mettere in contatto con chi è ricoverato, ma mi viene da sorridere se penso che con tutti i problemi che ha la nostra sanità, tu poni fai notare che non prende il cellulare".

Non solo. La Cipriani di problema ne solleva un altro: "Con tutto il rispetto per i senzatetto, ma quando dovevo andare in bagno, perché stavo malissimo, uno era occupato da uno di loro, nudo, che si stava facendo il bagno. Li hanno accolti nel pronto soccorso per lavarsi. Io dico una cosa, non che non debbano essere accolti o che non si debbano lavare, ma dovrebbero esserci delle strutture apposite perché il pronto soccorso deve dare priorità a chi ha davvero la necessità di andare in bagno perché in quel momento sta male".