In collegamento da Sulmona, Rita, la mamma di Francesca Cipriani ora naufraga all’Isola dei Famosi, ha raccontato a Barbara d’Urso che da anni nella sua famiglia si percepiscono “strane presenze”. La donna ha descritto diversi episodi, caratterizzati dalle presenze di un “globo di luce” e di “un uomo nero”, visto anche dalla stessa Freancesca. Non tutti gli ospiti di Domenica Live credono alle sue affermazioni e in studio si scatena una polemica.