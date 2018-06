Francesca Cipriani finisce in ospedale dopo un ritocchino di troppo: il racconto

(Nel video in alto, Francesca Cipriani racconta l'operazione a "Pomeriggio 5")



Problemi di salute per Francesca Cipriani. La ex pupa ha raccontato di essere finita in ospedale a seguito di un intervento estetico (l'ennesimo) al seno. Paura per la 33enne abruzzese, ma oggi la situazione è tornata sotto controllo.

Francesca ha raccontato la sua disavventura a "Pomeriggio 5": "Lo scorso anno ho fatto alcune punture di acido ialuronico al seno (oltre alle protesi, ndr) e sono diventate vere e proprie cisti, anche abbastanza grandi - ha spiegato - Ho fatto la mammografia ed erano diventate vere e proprie capsule, così mi sono dovuta operare". Oggi la Cipriani ha una taglia ottava e, forse per lo spavento, sembra decisa (finalmente!) a non intervenire ulteriormente sul décolleté.