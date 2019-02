Francesca Cipriani, siparietto trash a Pomeriggio 5: via il pareo, è quasi nuda

(Nel video sopra il siparietto di Francesca Cipriani)

"Ho il sospetto di finire ancora nei nuovi mostri" ha confessato Barbara d'Urso a Pomeriggio Cinque alla vista della mise di Francesca Cipriani. Body nero aderente, sopra un "abito" a rete e un pareo intorno alla vita: "Le guardie mi hanno bloccata - ha spiegato - Ero troppo nuda e mi hanno censurato".

E come dargli torto? La soubrette però non ci sta, toglie il pareo e mostra in camera il prosperoso lato b (come se tutto il resto non si vedesse) al grido di "viva la libertà", mentre la conduttrice la invitava a ricoprirse e sedersi. Il trash è servito.