Cercasi fidanzato disperatamente: Francesca Cipriani svela l'identikit del suo uomo ideale e chiede aiuto a Maria

Francesca Cipriani: nuovo décolleté e voglia di fidanzarsi

Lo scorso giugno si è sottoposta ad un nuovo intervento al seno ed è passata da una settima ad un’ottava. Ora, a distanza di circa un mese da quel giorno, Francesca Cipriani ha parlato della sua scelta in un’intervista a Vero. La showgirl, reduce dall’Isola dei Famosi, dove ha saputo farsi amare dal pubblico con l’ironia che la contraddistingue, ha svelato di essere tornata dal chirurgo plastico per delle cisti che l’acido ialuronico aveva creato nel suo seno.

“Ho dovuto farmi operare per toglierle. Inoltre avevo una protesi un po’ piegata, forse a causa degli sforzi che ho fatto all’Isola dei Famosi. Così ne ho approfittato”, ha spiegato la bombastica showgirl. La Cipriani ha sottolineato di aver impiantato delle protesi ultraleggere e di nuova generazione questa volta che pesano il 30 per cento in meno rispetto a quelle che aveva: “Ne guadagno anche in salute”, ha aggiunto l’ex pupa.

Francesca Cipriani e la sua ottava di seno: “Mi piaccio così”

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi non ha problemi a parlare dei suoi ritocchini e si sente a suo agio con il nuovo décolleté: “Trovo che questo nuovo décolleté sia più adatto a me. In passato ho rifatto anche il fondoschiena, ma sono stata sfortunata – ha svelato la soubrette – ho avuto dei problemi, ho denunciato e sono stata risarcita. Ora, però, ho fatto qualche punturina ai glutei”, ha detto a Vero.

Francesca Cipriani cerca fidanzato

Poi la Cipriani è tornata a lanciare un appello a Maria De Filippi (già lo aveva fatto qualche tempo fa): “Voglio andare a Uomini e Donne – ha detto nell’intervista a Vero – stimo molto Maria e mi piacerebbe conoscerla di persona, poi ho un sesto senso – ha proseguito – in trasmissione potrei trovare l’amore, proprio come è successo a Rosa Perrotta”. La Cipriani ha descritto anche l’identikit del suo uomo ideale: “Cerco un uomo simpatico, rispettoso verso se stesso e verso il mondo che lo circonda. Il mio uomo mi deve affascinare e deve essere anche bello esteticamente”.

Insomma, Francesca Cipriani ha le idee molto chiare. Chissà se Queen Mary risponderà alla sua richiesta.