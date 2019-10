Francesca De Andrè in tv dopo il collasso: "Ho avuto un crollo nervoso"

Francesca De Andrè è tornata in tv, a 'Pomeriggio Cinque', dopo il collasso che domenica 30 settembre, prima della diretta di 'Live - Non è la d'Urso', l'ha costretta al ricovero in ospedale. La nipote del Faber ora sta meglio e ha provato a spiegare quello che è succeso: "Sto un po' meglio ma non del tutto. Non mi ricordo nulla di quello che è successo, mi sono svegliata che ero già in ospedale. Mi hanno spiegato che ho avuto un crollo nervoso. Non sto vivendo un momento semplice".

Accanto a lei il fidanzato Giorgio Tambellini, accusato di essere rimasto in trasmissione la sera del malore. "Lui non voleva restare - ha spiegato Francesca -, ma il mio agente l'ha rassicurato ed è arrivato in ospedale successivamente. Mi ha aiutato tanto, se non ci fosse stato lui".

Tra loro le cose si sono aggiustate e Francesca De Andrè assicura che "va tutto benissimo". Non va bene, invece, con sua sorella Fabrizia, secondo lei colpevole di aver architettato un complotto durante il Grande Fratello per farla lasciare con Giorgio.