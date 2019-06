Francesca De André scrive ai fan: il primo messaggio dopo la fine del Grande Fratello

Francesca De André è stata senza dubbio la protagonista assoluta del Grande Fratello 16, la concorrente che più di altri ha dato dinamismo a un reality che, senza le vicende che l’hanno riguardata, sarebbe stato privo di spunti su cui discutere, di retroscena da indagare, di litigi furiosi a cui assistere (tristemente).

Nel bene e nel male, la nipote dal cognome tanto ingombrante ha avuto un ruolo determinante in questi 63 giorni di costante esposizione televisiva, un po’ per l’innegabile temperamento tante volte al limite della sopportazione, ma un po’ anche per la sapiente regia autoriale di chi sapeva bene come muovere i pezzi di un delicato puzzle personale composto dai fragili tasselli famigliari, sentimentali, affettivi.

Ora che l’occhio del Grande Fratello si è chiuso, Francesca De André può riprendere a vivere come ha sempre fatto, portando con sé l’esperienza segnante che il reality le ha lasciato e che per la prima volta ha potuto commentare su Instagram a qualche ora dalla sua uscita.

Francesca De André, il primo messaggio social dopo la fine del Grande Fratello

“Eccoci qua...! Sono tornata. Avrei milioni di cose da dire, scrivere...ma avrò modo di farlo con un po’ di tempo..per ora parto solo col ringraziare di vero cuore tutti coloro che mi hanno capita, sostenuta, compresa, supportata e amata”: inizia così il post Instagram scritto da Francesca De André all’indomani della fine di un Grande Fratello segnato anche e soprattutto dalle sue ‘uscite’, dai suoi turbolenti alti e bassi, dalle sue invettive contro le donne con cui ha messo su violenti litigi.

Consapevole di non essere stata gestibile, la ex concorrente ha poi tenuto a ribadire la sua totale autenticità: “Non ho passato solo cose belle come sapete e so di non essere stata ‘leggera’ ma, il tutto gli stati d’animo che ho attraversato (e direi che l’arcobaleno emotivo l’ho toccato a 360 gradi e agli estremi) di una cosa non si può dire io contrario: nel bene e nel male sono stata VERA. Era un reality? E reale sono stata”.

Il post di Francesca De André sta ottenendo tantissimi commenti, da parte di chi esprime il disappunto per un comportamento ‘vero’ sì, ma anche tanto aggressivo, e da chi, al contrario, apprezza la sua schiettezza, nonostante tutto.