Francesca Fialdini confessa: "Non capisco le donne che vogliono i figli a tutti i costi"

Francesca Fialdini si è raccontata, senza filtri, in un'intervista a Diva e Donna. La conduttrice de La vita in diretta ha 39 anni, è single, ha una splendida carriera, è molto felice del suo lavoro e, almeno per il momento, non sente il bisogno di mettere su famiglia.

"Penso si essere un modello di donna contemporanea - ha dichiarato al settimanale - che magari è più facile trovare altrove, per esempio in Francia o in altri paesi esteri. In Italia siamo ancora troppo indietro", sostiene la giornalista.

Francesca Fialdini per ora non pensa ai figli

La Fialdini ha aperto poi una parentesi su quei 'pregiudizi' che l'Italia ancora ha:

"Quando una donna non si sposa o non ha figli, ecco che gran parte del paese la guarda con diffidenza e sospetto. L'amore ben venga ma non deve essere un'imposizione legata all'età. Non capisco le donne che vogliono figli a tutti i costi anche se non arrivano".

Parole dirette, determinate, quelle della Fialdini che al settimanale Diva e Donna confessa anche di non avere un particolare desiderio di maternità: "Personalmente preferirei l’adozione, più che impormi un percorso che forse il mio corpo non desidera”. Per ora, si dice felice di quello che ha. Ama il lavoro che è in cima alle sue prorità.