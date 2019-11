Francesca Fichera, ex prof più amata dell'Eredità, mamma bis: è nato Edoardo

Fiocco azzurro per Francesca Fichera. Questa mattina l'ex prof dell'Eredità ha dato alla luce Edoardo, il secondo figlio avuto da Filippo Volandri, campione di tennis. L'annuncio arriva con un post pubblicato su Instagram dalla neomamma. "Benvenuto al mondo mio piccolo dolce cuore. Vi amo immensamente", scrive Francesca, detta 'Chicca', pubblicando a corredo la tenera foto di una manina del piccolo. A stretto giro, inoltre, arriva il messaggio pubblicato dal neopapà, sempre via social: "Benvenuto piccolo - si legge - ti ameremo più delle nostre vite, tu e tua sorella avete completato le nostre vite! Grazie Francesca per il coraggio e la forza che dimostri ogni volta!"

Francesca Fichera mamma bis

L'annuncio della gravidanza era arrivato ad agosto, quando Francesca aveva condiviso per la prima volta lo scatto della famiglia che abbracciava il pancione: oltre a Pippo, il campione di Tennis a cui è legata da nove anni, anche Emma, la bimba avuta due anni fa. I tre sono senza dubbio una delle famiglie più belle del mondo dello spettacolo.

E' un momento d'oro dunque per Francesca, 30 anni, che da quando è diventa mamma per la prima volta ha messo da parte la vita professionale per dedicarsi a tempo pieno ai suoi bambini. Ma i fan non si sono certo dimenticati di lei, che è senza dubbio una delle professoresse più amate dell'Eredità, game show in onda nella fascia preserale di Rai Uno, a cui ha preso parte per sei anni, dal 2011 al 2017. E sono tanti, infatti, quelli che stanno lasciando il loro 'benvenuto' al piccolo Edoardo con un messaggio di auguri in calce al post.