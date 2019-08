Francesca Fioretti insieme alla figlia Vittoria nel ricordo di Davide Astori: la tenera dedica su Instagram

Impossibile dimenticare. Francesca Fioretti ha ricordato con un tenero post su Instagram il compagno Davide Astori, la cui morte improvvisa un anno e mezzo fa sconvolse il mondo dello sport e non solo.

Sul social network, Francesca ha pubblicato una foto con la figlia avuta dal calciatore della Fiorentina morto il 4 marzo 2018 a Udine. Insieme, lei e la piccola Vittoria sono in spiaggia, sedute vicine e con lo sguardo rivolto verso l’orizzonte. La didascalia è composta da poche, semplici parole: “4/agosto/2019. Con te, per te, in te. Sempre❤️”.

Francesca Fioretti insieme a Vittoria nel ricordo di papà Davide Astori

La piccola Vittoria aveva solo due anni quando papà Davide è morto per un attacco cardiaco. “Mi è caduta addosso una tragedia – aveva raccontato Francesca Fioretti a Vanity Fair, un anno dopo la morte del compagno - Non credevo di essere così forte. Ho dovuto tirare fuori un’energia e un coraggio che non sapevo neanche di avere. (...) All'inizio avevo paura di tutto. Per molti mesi non ho acceso la tv né ho dormito nella nostra stanza. Mi facevo accompagnare in bagno per lavarmi i denti, temevo di non essere più in grado di gestire mia figlia, ero terrorizzata dall'idea di volerle meno bene. Mi ha aiutato una psicologa infantile. Ci sono andata subito, il giorno dopo la morte di Davide. Ero in confusione totale. Lei mi ha aiutato a capire che il 4 marzo era finita un'intera esistenza e che avrei dovuto cominciarne una completamente nuova”.

Dopo la morte di Astori, Francesca ha ricominciato a lavorare e a riprendere in mano la propria vita. Al suo fianco c’è sempre Vittoria, con la quale ha appena fatto un viaggio in Giordania. “Porto Vittoria a stupirsi vedendo il mondo”, aveva scritto su Instagram appena qualche giorno fa.