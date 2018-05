Francesca Fioretti ricomincia da Vittoria: mamma premurosa alle giostre

Francesca Fioretti, 31 anni, ricomincia dalla figlia Vittoria. Dopo la tragica scomparsa del compagno Davide Astori - venuto a mancare lo scorso febbraio per arresto cardiaco a soli trentuno anni - la showgirl cerca di recuperare un po' di normalità in una giornata di sole alle giostre.

Tra altalena, scivoli e cavalluccio, è una mamma tenerissima Francesca, che ritrova il sorriso insieme alla sua bimba e non la perde mai di vista. Proprio qualche giorno fa, l'ex gieffina aveva voluto ringraziare i fan per l'affetto dimostrato dopo il dramma. Lo ha fatto con una lettera scritta insieme alla famiglia del Capitano della Fiorentina e pubblicata sulla Gazzetta dello Sport: "Grazie. È una parola semplice ma unica, com'era Davide. Vorremmo dire grazie personalmente a tutti voi che ci siete stati vicini a partire da quell'inatteso 4 marzo, ma siete talmente tanti che non sarebbe possibile. Pertanto è così, come era solito fare Davide con un sorriso e un forte abbraccio, che diciamo a tutti voi: grazie di cuore".