Due anni fa la morte di Astori, Francesca Fioretti con Vittoria: "Il mio posto per sempre"

Una foto di spalle mentre tiene in braccio la piccola Vittoria e guarda il mare. A corredo, una didascalia: "Tu, il mio unico posto sicuro nel mondo, per sempre". Questo il post pubblicato su Instagram da Francesca Fioretti, a due anni dalla scomparsa di Davide Astori, il Capitano della fiorentina scomparso prematuramente a 31 anni a causa di un arresto cardiaco nel sonno.

Nello scatto in bianco e nero, mamma e figlia sono strette l'una all'altra e il loro sguardo è rivolto all'orizzonte. Unanime l'abbraccio dei follower, che lasciano in calce commenti affettuosi. Da quando Astori è scomparso, Francesca ha messo Vittoria, 4 anni, al centro del suo mondo. Le due, insieme, viaggiano molto: "La porto a stupirsi vedendo mondo", ha spiegato tempo fa l'ex gieffina, in occasione di un viaggio a Petra, in Giordania. Un passione, quella dei viaggi, che Francesca condivideva con Davide e che ora vuole trasmettere alla piccolina.

Ad aiutare Francesca nel percorso di risalita, in questi anni, è stata una psicologa infantile: "Mi è caduta addosso una tragedia - ha spiegato tempo fa sulle pagine di Vanity Fair - una disgrazia così grande da cambiare per sempre la mia prospettiva sulle cose. Non credevo di essere così forte. Ho dovuto tirare fuori un’energia e un coraggio che non sapevo neanche di avere. (...) All'inizio avevo paura di tutto. Per molti mesi non ho acceso la tv né ho dormito nella nostra stanza. Mi facevo accompagnare in bagno per lavarmi i denti, temevo di non essere più in grado di gestire mia figlia, ero terrorizzata dall'idea di volerle meno bene. Mi ha aiutato una psicologa infantile. Ci sono andata subito, il giorno dopo la morte di Davide. Ero in confusione totale. Lei mi ha aiutato a capire che il 4 marzo era finita un'intera esistenza e che avrei dovuto cominciarne una completamente nuova".

