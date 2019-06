Astori, Francesca Fioretti in Giordania: "Porto Vittoria alla stupirsi del mondo"

A più di un anno dalla scomparsa del compagno Davide Astori, il giovane calciatore della Fiorentina morto all'improvviso nel sonno, Francesca Fioretti è in Giordania insieme alla piccola Vittoria, la bambina frutto del loro amore, che oggi ha tre anni. "La porto a stupirsi vedendo mondo", scrive sui social, dove pubblica uno scatto in cui le due sono di fronte alle rovine di un tempio.

Francesca Fioretti in viaggio con Vittoria

Viaggiare, una passione che Francesca condivideva con il suo Davide e che oggi tramanda alla piccola di casa. Eccole, mamma e figlia, sorridenti a Petra, mentre camminano tra le pareti di pietra rossa. "Viaggiare con i bimbi piccoli e’impossibile? Falsissimo! - scrive l'attrice ed ex gieffina - I limiti ce li poniamo solo noi".

Dopo la morte di Astori, Francesca si è affidata ad una psicologa infantile. "Mi è caduta addosso una tragedia - ha spiegato dalle pagine di Vanity Fair - Non credevo di essere così forte. Ho dovuto tirare fuori un’energia e un coraggio che non sapevo neanche di avere. (...) All'inizio avevo paura di tutto. Per molti mesi non ho acceso la tv né ho dormito nella nostra stanza. Mi facevo accompagnare in bagno per lavarmi i denti, temevo di non essere più in grado di gestire mia figlia, ero terrorizzata dall'idea di volerle meno bene. Mi ha aiutato una psicologa infantile. Ci sono andata subito, il giorno dopo la morte di Davide. Ero in confusione totale. Lei mi ha aiutato a capire che il 4 marzo era finita un'intera esistenza e che avrei dovuto cominciarne una completamente nuova".