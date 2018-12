Francesca Manzini, l'altra faccia della comica: "Sei anni di malattia, non mi alzavo più dal letto"

Francesca Manzini, l'ultima scoperta della Gialappa's Band che a “Mai Dire Talk” interpreta una spassosa Asia Argento, si confida al settimanale Spy in edicola da venerdì 7 dicembre.

L'attrice romana, vera e propria rivelazione nello show di Italia 1, rivela l'altra faccia della comica, ovvero le difficoltà vissute con se stessa prima di arrivare al successo. "A 18 anni mi portarono per la prima volta in televisione, su Rai 1. Purtroppo, però, in quel periodo cominciò un momento molto brutto della mia vita" Caddi in preda dell’anoressia. Per molto tempo non mi alzai dal letto e arrivai a pesare 47 chili. Quando l’incubo sembrava finito, precipitai nella bulimia e fu ancora più brutto: di notte aprivo il frigo e mangiavo in maniera spropositata. Il calvario è durato sei anni, poi mi sono rialzata per dimostrare a me stessa quanto valessi: oggi mordo la vita, non mi arrendo davanti alle difficoltà».

La Manzini, che ha lavorato anche con Piero Chiambretti e Carlo Verdone, nasconde un altro segreto. «Coltivo un lavoro parallelo di cui non ho mai parlato: da anni mi occupo di mediazioni finanziarie. Sono una stacanovista e sono molto brava a trovare i contatti: ho rapporti con le multinazionali e le ambasciate, parlo tre lingue nonostante non mi sia mai diplomata».