Francesca Manzini in lacrime a Verissimo: "Ho sofferto di anoressia e bulimia e ho pensato ad un gesto estremo"

(Nel video l'intervista di Francesca Manzini a Verissimo)



Francesca Manzini si mette a nudo nell'intervista, toccante, rilasciata a Verissimo nella puntata andata in onda sabato 9 novembre. L'imitatrice racconta senza freni la sua vita fatta di momenti difficili dovuti soprattutto ai suoi problemi in famiglia. A causa di quei problemi l'ex concorrente di Amici Celebrities ha sofferto di anoressia e bulimia arrivando addirittura a pensare di farla finita.

Francesca Manzini prima anoressica e poi bulimica

"Non era una punizione, volevo lasciarmi andare" ha detto guardando negli occhi Silvia Toffanin. "Sono stata anoressica per 3 mesi e mezzo e subito dopo sono entrata in bulimia per 6 anni. E la mia voce è dovuta proprio al reflusso". "In questi 6 anni - continua a raccontare la Manzini - sono stata da sola. Ero una vagabonda, ho frequentato gente brutta, mi sono lasciata andare. Bevevo un po' di più e oltre all'alcol c'erano anche altre cose. Ma ne sono uscita da sola, guardandomi e ascoltandomi. Arrivi al limite di un baratro, ma l'istinto di sopravvivenza ti fa risvegliare".

"Ho pensato ad un gesto estremo"

Poi la confessione in lacrime: "Ho pensato ad un gesto estremo". Francesca Manzini ha parlato del brutto rapporto con i propri genitori e della loro assenza nella sua vita. "Mio padre ha seguito la sua carriera, mia madre ha seguito la sua bellezza e la sua libertà. Non avevo esempi. Ma grazie alla loro incapacità hanno reso me capace di amare".

Il rapporto con il padre

"Ho vissuto il lutto di mio padre anche se è vivo. Lui mi ha visto sempre come un fallimento, ma io non lo odio". Poi guardando verso la telecamera e sorridente Francesca Manzini ha detto con orgoglio: "Se io per te sono stata sempre un fallimento.. ma guarda cosa hai creato, guarda cosa hai creato fuori".