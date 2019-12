Francesca Manzini in ospedale: “Ho sconfitto un piccolo male”

Francesca Manzini ha affrontato e superato alla grande un problema di salute a cui aveva fatto accenno qualche giorno fa.

"Domani a quest'ora chiuderò gli occhi per un po' perché sconfiggerò un piccolo male che mi tormenta", aveva raccontato l'imitatrice di ‘Tutti pazzi per RDS’ nonché personaggio rivelazione di ‘Amici Celebrities’ in un video postato sui social a 24 ore dall’intervento a cui si sarebbe sottoposta. Operazione che fortunatamente è andata per il meglio: "Ho vinto io! E me ce so pure truccata tiè”, ha scritto, infatti, l'attrice bella e sorridente come sempre a corredo della foto che la ritrae in un letto d’ospedale.

E tanti, tantissimi sono i follower che in queste ore stanno inviando i loro auguri di pronta guarigione alla 29enne romana, pronti a ritrovarla presto più in forma di prima.

Francesca Manzini, il video prima del ricovero in ospedale: “Il bello del male è che ti fa guardare avanti”

Nel video pubblicato sui social il 18 dicembre 2019, Francesca Manzini si era ripresa davanti al mare. “Domani a quest’ora chiuderò gli occhi per un po’ perché sconfiggerò un piccolo male che mi ha toccata. Ho voluto farlo qui perché è il posto che mi rappresenta e non volevo farlo da una camera d’ospedale o a casa”, aveva raccontato: “Non voglio insegnare niente a nessuno, e non sono nessuno per farlo però il bello del male è che ti fa guardare avanti e ti fa semplificare i tuoi giorni”. Un bellissimo messaggio pieno di speranza il suo, che oggi trova il giusto sollievo nell’esito positivo di una situazione annunciata con il sorriso più bello.