Prova costume da urlo, così Francesca Verdini seduce Matteo Salvini (FOTO)

L'estate è cominciata per tutti. Anche per Matteo Salvini, che si ritaglia qualche ora di relax al mare insieme a Francesca Verdini, a cui è legato da circa un anno. Una gita sulla spiaggia di Sabaudia, sul litorale laziale, dove dilettarsi tra tintarella e racchettoni per il leader della Lega e la figlia dell'ex leader forzista Denis. E l'occhio cade sulla forma fisica perfetta di Francesca, 27 anni e una prova costume da urlo.

I venti anni di differenza sembrano non farsi sentire. L'affiatamento tra Matteo e Francesca è quello di una giovane coppia alla prima uscita. Tanto che, come testimoniato dall'anello d'oro all'anulare di lei, la coppia sembra fare davvero sul serio. E così, nonostante i tantissimi impegni del politico, ogni momento libero è per la sua lei. "Mi sopporta, non sono una persona facile", ha ammesso Matteo.

La storia tra Matteo Salvini e Francesca Verdini

Un amore nato per caso, ma che sembra procedere nella giusta direzione. La prima uscita pubblica è stata in occasione della prima cinematografica di Dumbo, a Roma, lo scorso maggio. Poi la vita quotidiana vissuta l'uno accanto all'altra e il lockdown passato fianco a fianco.

Insomma, tutto sembra procedere per il meglio. Una curiosità? Nonostante sembrasse non averla presa troppo bene all'inizio, la coppia ha avuto il benestare anche da Elisa Isoardi, ultima compagna del senatore leghista, che ha commentato: “Se Matteo è felice, io lo sono per lui. Se ha scelto lei, sarà sicuramente un’ottima scelta".