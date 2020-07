Francesco Arca, la foto in piscina è da capogiro: il commento della ex Laura Chiatti

Caldo? Se non è abbastanza, ci pensa Francesco Arca ad alzare la temperatura. L'ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram è da capogiro, in piscina su un materassino, appoggiato con le spalle al bordo mentre si lascia baciare dal sole. Il fascino della campagna toscana in cui è immersa la villa può solo fare da sfondo alla statuaria bellezza dell'attore senese, che fa il pieno di like.

Tra i commenti anche Laura Chiatti, che scrive ironica: "Guardandoti bene... Non sei così bello come dicono". "Infatti di più" risponde una fan e un'altra osserva: "Sto Francesco Arca è peggio del vino...".

L'attrice, sposata con Marco Bocci, è tra le follower più attive sul profilo di Arca, con cui ha avuto una lunga relazione e convivenza, finita nel 2009. Tra loro è rimasto un legame speciale e importante che coinvolge anche i rispettivi compagni e figli. Non è raro, infatti, vederli a cena insieme o condividere weekend e vacanze. Gelosia? Un concetto sconosciuto per loro, che si vogliono bene come una grande famiglia. "Solo se un rapporto è irrisolto emergono problemi - ha dichiarato in un'intervista mesi fa l'attore, dal 2013 legato a Irene Capuano, con cui ha due figli - Tra noi quattro c'è un solo amore cosmico. Si può restare amici di un ex, ne sono convinto e non sono l'unico".