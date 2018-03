Francesco Arca presto papà bis: la compagna Irene Capuano svela il nome del piccolo

Manca poco alla nascita del secondo figlio di Francesco Arca. Irene Capuano, compagna dell’attore da circa tre anni, mostra con orgoglio il suo bel pancione sui social e annuncia che la nascita del bimbo dovrebbe avvenire alla fine del mese.

"Qui si lievita.... la mia pancia cresce e sembra una grande cocomero... il tempo passa veloce e se penso che a fine mese sarò una mamma bis mi si riempie il cuore” ha scritto la futura mamma bis su Instagram per poi condividere con i follower la scelta di far decidere alla primogenita il nome del suo fratellino: “Avevamo deciso che il nome del maschietto l’avrei dovuto scegliere io... ma Maria Sole non sente ragioni.... E alla fine vincerà lei!”.

Detto fatto: nel video postato poco dopo si vede e si sente Maria Sole pronunciare il nome prescelto.

“Sei sicura??? Eh si credo proprio che ci siamo! Ha deciso lei e qualsiasi altro nome per lei e’ NO!!!!!” ha fatto sapere Irene. “Brando Maria Arca”: così si chiamerà il nascituro che allargherà questa bella famiglia.