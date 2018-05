Francesco Arca fa visita a Marco Bocci dopo il ricovero: il messaggio

C'è ancora apprensione tra i fan per le condizioni di Marco Bocci. L'attore romano è stato ricoverato d'urgenza la scorsa settimana per alcuni controlli nell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Accanto a lui l'inseparabile Laura Chiatti, moglie e madre dei due figli Enea e Pablo. Alcune ore fa, poi, è arrivato anche l'amico Francesco Arca.

Tanti i messaggi di sostegno inviati via social al commissario esterno di "Amici di Maria De Filippi". Tra questi spicca quello di Arca, che è giunto nella città umbra insieme alla moglie Irene Capuano e ai figli Maria Sole e Brando Maria. Ad immortalare l'abbraccio tra i due amici è la Chiatti, che pubblica una foto sui social con una dolcissima didascalia: "Il calore degli abbracci veri, squarciano il cielo! Grazie Francesco Arca ed Irene Capuano"

Non sono ancora chiare le ragioni che hanno portato Bocci al ricovero. Qualche giorno fa, però, la rassicurazione: "Ragazzi tutto ok . Sto qualche giorno in ospedale per fare qualche controllo, ma tutto bene. Tranquilli". Parole confermate da Laura: "Presto tornerà alla grande".