Francesco Chiofalo dimagrito dopo l’operazione: “Ho perso 25 kg”

Sono passati esattamente due mesi dalla delicata operazione al cervello subita da Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island colpito da un tumore scoperto poco prima di Natale.

Dopo un lungo periodo di convalescenza, piano piano il personal trainer romano sta riprendendo le abitudini di sempre tra cui l’allenamento in palestra che fino ad ora aveva dovuto abbandonare per permettersi di recuperare il pieno delle forze. E proprio a proposito del suo aspetto fisico molto provato dall’intervento e dalle cure, Chiofalo ha voluto rassicurare i follower che hanno notato il suo forte dimagrimento.

Francesco Chiofalo: “Attualmente ho perso intorno ai 25 kg”

Attraverso alcune storie Instagram Francesco Chiofalo ha spiegato che dopo l’intervento non ha potuto riprendere l’attività in palestra e ha dovuto bloccare la dieta alimentare seguita fino a fino a quel momento, arrivando a perdere ben 25 kg.

“Dopo l’intervento a cui mi sono sottoposto non ho più la stessa forma fisica con cui mi ricordate. Purtroppo per motivi medici non mi sono potuto allenare per mesi e ho dovuto bloccare completamente la mia dieta”, ha scritto Chiofalo: “Questo ha comportato un forte calo muscolare e quindi di peso. Attualmente ho perso intorno ai 25 kg”.

Fortunatamente, però, per Francesco la situazione sta notevolmente migliorando e oggi ha ripreso ad allenarsi come un tempo: “L’altra settimana ho avuto finalmente l’ok dal medico per iniziare ad allenarmi e ricominciare con la ‘mia’ alimentazione”.

“Non è facile per niente, non ho più le prestazioni di prima, ma sono contento perché è bellissimo tornare alla mia routine”, è stato l’ultimo messaggio condiviso dalla palestra nel suo primo giorno di allenamento dopo mesi. E i suoi fan non possono che gioire con lui per questo importante traguardo conquistato un’esperienza così difficile.