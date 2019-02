Francesco Chiofalo torna a casa: "Riprendo la mia vita da dove l’avevo lasciata"

Francesco Chiofalo è tornato a casa. Dopo l'operazione alla quale si è sottoposto per la rimozione di un tumore al cervello, piano piano, l'ex concorrente di Temptation Island sta riprendendo la sua quotidianità.

Francesco Chiofalo dopo l'operazione

Subito dopo l'operazione, in un'intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne, Chiofalo aveva spiegato di non camminare ancora bene, di avere bisogno di un deambulatore per camminare. Nell'ultimo post pubblicato sui social, però, il ragazzo gioisce delle sue prime conquiste: l'uscita dall'ospedale e la prima spesa al supermercato dopo l'intervento.

Francesco Chiofalo esce dall'ospedale

"Ed eccomi qui a fare la spesa, mi hanno dimesso da qualche giorno e sono finalmente tornato a casa. Giorno dopo giorno sto riprendendo la mia routine ... come fare la spesa, prendermi cura della mia casa e tutte quelle piccole cose che facevo nel mio quotidiano ... piano piano sto riprendendo la mia vita da dove l’avevo lasciata".

Un post al quale i fan di Francesco Chiofalo hanno risposto con messaggi di sostegno e di affetto: "Sapevo che ce l'avresti fatta", scrive qualcuno. "Torna ad essere più forte di prima. Non perdere mai il sorriso", aggiunge un secondo. "Bravo guerriero, un passo alla volta", aggiunge un terzo. E la raffica dei commenti di buona guarigione per l'ex di Temptation Island sono davvero moltissimi.