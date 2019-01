Francesco Chiofalo dopo l’operazione: "Ho perso 10 kg, non muovo le gambe"

Francesco Chiofalo rilascia la sua prima intervista dopo l'operazione. Una settimana fa, l'ex concorrente di 'Temptation Island' si è sottoposto ad un intervento per l'asportazione di un tumore al cervello ed oggi spiega il percorso post-operatorio a 'Uomini e donne magazine', settimanale ufficiale della trasmissione 'Uomini e donne'.

Come sta Francesco? “Bene, o meglio, sto come uno a cui hanno esportato un tumore di sei centimetri dalla testa - afferma - Non ho avuto danni permanenti o lesioni gravi. Ora sono in attesa dell’esame istologico. Mi hanno detto che all’ottanta percento dovrebbe essere benigno, però non si sa ancora: ci vogliono quindici giorni dall’estrazione chirurgica per avere i risultati. Non sarò tranquillo finché non avrò l’esito in mano".

Francesco Chiofalo dopo l'operazione: "Ho perso 10 kg, non riesco a muovere le gambe"

"Uscirò quando lo deciderà il dottore", prosegue. Poi racconta le conseguenze dell'intervento. "Al momento non cammino bene, non riesco a muovere le gambe. Hanno provato a mettermi in piedi però ho bisogno del deambulatore. Non so spiegare quanto sia umiliante appoggiarsi su quell’attrezzo. Poi mi sono guardato allo specchio con i cerotti in testa e mi è venuto da piangere. Ho perso più di dieci chili: ho la faccia gonfia per i farmaci, ma il corpo è molto dimagrito. Io però ce la sto mettendo tutta per riprendermi e uscire".

Chiofalo guarda al futuro. "Voglio riprendermi la mia vita - chiosa - Voglio rimettermi il prima possibile e tornare il Francesco di sempre. Tutta questa storia mi ha fatto diventare più serio e meno spensierato e scherzoso di prima. Rivoglio il sorriso che avevo, la battuta facile, la solarità che mi contraddistingueva e che riuscivo a trasmettere alle persone vicino a me. Vorrei che tutta questa storia diventasse solo una piccola parentesi di una vita lunghissima".