Francesco Chiofalo in ospedale: "Tra poco mi opererò, tanta paura"

"Oggi ho ricevuto il nulla osta per eseguire l’intervento. Oramai sono agli sgoccioli, mancano veramente pochissimi giorni... Tra poco mi opererò. La paura è tanta, ma c’è in me molta speranza e voglia di vivere... #andratuttobene". Francesco Chiofalo si immortala all'ospedale Forlanini di Roma e comunica ai fan l'imminente intervento. L'ex concorrente di 'Temptation Island', che in queste settimane ha scoperto di avere un tumore al cervello, annuncia via social di aver terminato il percorso di preospedalizzazione.

"Ho deciso di postare una foto all’interno dell’ospedale perché per me oggi è un giorno molto importante - scrive Chiofalo - Con oggi si chiude il mio percorso di pre-ospedalizzazione". "Prima del mio imminente intervento in questi giorni ho dovuto controllare e fare tutta una serie di analisi ai miei reni, al mio cuore, ai miei polmoni e il mio fegato. Dato che mi dovrò sottoporre ad un intervento al cervello molto complicato, lungo e pericoloso. Tutto questo è servito a capire se il mio fisico nonostante la mia giovane età riuscisse a sopportare un intervento di 18 ore al cervello. Ho superato tutte le visite di controllo con successo quindi sono idoneo per l’operazione".

Chiofalo ha comunicato ai fan di dover affrontare il grave problema di salute prima di Natale. “Ho scoperto di avere un tumore al cervello a 29 anni - ha spiegato in una Instagram Stories - Dovrò sottopormi ad una operazione di 18 ore e dopo 10 ore un’operazione viene considerata rischiosa. L’intervento comporta "l’80% di rischi di invalidità permanente, tipo cecità, paralisi, demenza".

Francesco Chiofalo sempre più vicino all'intervento: "Vorrei diventare padre"