Francesco Chiofalo in sala operatoria: il post della famiglia

Sono ore delicate per Francesco Chiofalo. L'ex concorrente di Temptation Island è in sala operatoria dell'ospedale San Camillo di Roma, dove si sta sottoponendo a un intervento per l'asportazione del tumore al cervello.

Sul suo profilo Instagram il messaggio della famiglia per tutte quelle persone, tantissime, che in questi giorni hanno dimostrato grande affetto a Francesco e ora sperano insieme a lui che andrà tutto bene. "Francesco è entrato alle 9 in sala operatoria per l'asportazione chirurgica del tumore al cervello - si legge nel post - L'operazione è molto lunga. Appena saremo a conoscenza dell'esito ve lo comunicheremo al più presto tramite igstories su questo profilo. Grazie per l'affetto che gli avete dimostrato in questi giorni difficili. La famiglia".

In ospedale da questa mattina all'alba la famiglia di Francesco e tutti i suoi più cari amici. "Se volete passare a fargli un saluto siete ben accetti" ha fatto sapere la sera prima dell'intervento Chiofalo, ringraziando tutti i follower per il sostegno ricevuto.