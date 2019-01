Francesco Chiofalo, mercoledì l'intervento: "Andrà tutto bene"

Sono giorni delicati per Francesco Chiofalo, ricoverato da lunedì al centro di neurochirurgia dell'ospedale San Camillo di Roma, dove si sottoporrà a un complesso intervento di asportazione del tumore al cervello. Oggi ultime analisi e controlli, come fa sapere nelle sue stories su Instagram, e mercoledì 9 gennaio l'operazione.

Continua a ripetersi che andrà tutto bene, se lo è anche tatuato ed è quello che gli ricordano ogni giorno centinaia di amici e fan. Un'ondata di affetto travolgente per l'ex concorrente di Temptation Island, 29 anni, che pochi giorni prima di Natale ha scoperto di avere un tumore al cervello.

Un intervento di 18 ore, come ha spiegato, che comporta l'80% di rischio di invalidità permanente, ma inevitabile. Sta lottando come un guerriero Francesco, senza lasciare che la paura prenda il sopravvento. "Andrà tutto bene", lo ripetiamo anche noi.

Francesco Chiofalo in ospedale: "Tra poco mi opererò, tanta paura"

Il percorso di preospedalizzazione è stato lungo, iniziato durante le vacanze natalizie, ma è andato tutto bene. Francesco Chiofalo ha superato tutte le visite ed è risultato idoneo per il delicato intervento. "Oramai sono agli sgoccioli - ha fatto sapere - La paura è tanta, ma c'è in me molta speranza e voglia di vivere".