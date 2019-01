Francesco Chiofalo, le parole la sera prima dell'operazione: "Mai avuto così paura"

"Era da un po' che non mi facevo vedere in video. Domani mi tocca", così Francesco Chiofalo su Instagram condivide con i follower la lunga sera prima dell'intervento. Nelle stories l'ex concorrente di Temptation Island non nasconde la paura e ringrazia tutti per l'ondata d'affetto con cui lo hanno travolto da quel terribile giorno, poco prima di Natale, in cui ha annunciato di avere un tumore al cervello.

"Domani mi opererò, spero che questa non sia l'ultima volta che vedrete il mio faccione nelle storie di Instagram e spero magari di guardare questo video un domani e riderci sopra, come un vecchio ricordo. Non voglio fare il patetico o scenate del genere, voglio semplicemente dirvi che vi ringrazio per l'affetto che mi avete dato - ha spiegato commosso - per me è stato importantissimo".

Spaventato e teso, Francesco ha voluto salutare tutte le persone che in questi giorni gli sono state vicino: "Non ho mai avuto così tanta paura in vita mia. Il mio profilo verrà dato a una persona di fiducia che vi farà sapere l'esito dell'operazione. Da questo momento passa a una persona fidata. Grazie per tutto l'affetto che mi avete dato, non sapete quanto è stato importante. Domani mi opero al San Camillo (Roma, ndr), padiglione Lancianisi, secondo piano. Qui ci sarà la mia famiglia e i miei amici, se volete venirgli a fare un saluto sarete ben accetti".

L'operazione, iniziata intorno alle 9 di mercoledì 9 gennaio, durerà circa 18 ore. Un intervento delicato, che come ha fatto sapere Chiofalo comporta l'80% di rischio di invalidità permanente. Noi vogliamo sperare in quello che lui si ripete da giorni: "Andrà tutto bene".