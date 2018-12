Francesco Chiofalo di Temptation Island su Instagram: "Ho un tumore al cervello"

Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island, ha rivelato su Instagram di avere un tumore al cervello. Con una serie di stories pubblicate sul suo profilo, Chiofalo ha condiviso la notizia con i suoi oltre 600mila follower, raccontando come si è arrivati alla diagnosi, come saranno le sue prossime settimane e pubblicando anche le immagini della massa tumorale riscontrata dai medici cervello. Un annuncio drammatico e inaspettato, quello di Chiofalo, che ha colto tutti di sorpresa.

Francesco Chiofalo è malato, il racconto su Instagram

“Premetto che con questo video non voglio far pena a nessuno e non sto scherzando”, sono le prime parole di Chiofalo. Dopo un piccolo incidente stradale di qualche giorno fa, Chiofalo è andato in ospedale per farsi refertare e lì i medici hanno trovato una macchia nel cervello: un tumore del diametro di 5 centimetri, “grosso quando una cazzo di palla da biliardo”.

“Ho scoperto di avere un tumore al cervello a 29 anni”, continua. Dopo le festività, Chiofalo dovrà sottoporsi a un’intervento per rimuovere il tumore: l’operazione durerà 18 ore e “dopo 10 ore un’operazione viene considerata rischiosa”, racconta: l’intervento comporta "l’80% di rischi di invalidità permanente, tipo cecità, paralisi, demenza".

“Mi chiedo perché sono stato così sfortunato. Ma tanto sono domande inutili, questa volta sono fottuto. Devo far questa operazione per forza, per quanto sia pericolosa, ma sono costretto, non ho un’alternativa. Per Natale mi piacerebbe che venisse qualcuno a dirmi che è solo uno scherzo, ma questo non succederà mai”.