Francesco Chiofalo in clinica riabilitativa dopo l'operazione: il messaggio

Prosegue la battaglia di Francesco Chiofalo. L'ex concorrente di 'Temptation Island', 29 anni, si è operato la scorsa settimana per l'asportazione di un tumore al cervello e da oggi continuerà il percorso di cure in una clinica riabilitativa di Roma. Ad annunciarlo è lo stesso Francesco via social.

Da sempre, sin da quando, a Natale, ha scoperto il grave problema di salute, Chiofalo aggiorna i fan sulle sue condizioni. Stamattina ha comunicato il prossimo step. "Vi ringrazio per essermi venuti a trovare in così tanti all'ospedale in questi giorni - scrive - Non sono più ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma, passerò la mia convalescenza in una clinica riabilitativa a Roma. Ancora grazie a tutti. Non potete immaginare quanto affetto siete riusciti a trasmettermi in un momento così difficile".

L'operazione, avvenuta mercoledì scorso, è andata bene. Non è ancora chiaro, però, se il tumore sia benigno o maligno. "Lo sapremo solo dopo l'esame istologico - ha fatto sapere la madre - Le tempistiche tecniche del risultato di questo esame sono di due settimane dall'estrazione chirurgica".