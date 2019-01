Francesco Chiofalo, operazione riuscita: le prime notizie dall’ospedale

Buone notizie per i fan di Francesco Chiofalo che in queste ore hanno seguito con apprensione lo stato di salute dell’ex concorrente di Temptation Island.

La delicata operazione a cui è stato sottoposto per l’asportazione del tumore al cervello ha avuto esito positivo, così come ha dichiarato l’ospedale San Camillo di Roma.

Contattato da Fanpage, l’ufficio stampa della struttura ha comunicato che Francesco Chiofalo “è stato operato stamattina (ieri, 9 gennaio, ndr) dal dottor Alberto Delitala, che è il nostro responsabile della neurochirurgia. Come da prassi la prognosi non sarà sciolta prima di 24 ore".

Francesco Chiofalo operato, come sta adesso

Terminata l’operazione, l'ospedale ha aggiunto che Chiofalo, è stato trasportato nel reparto di terapia intensiva per il post intervento. La prognosi, come da prassi, rimarrà riservata per qualche giorno.

La madre di Francesco, amici, alcuni fan e una ragazza che ha spiegato di essere la fidanzata di Chiofalo hanno atteso in clinica l’esito dell’operazione.

A conferma della buona riuscita dell’operazione, è intervenuto anche un caro amico di Francesco che attraverso alcune Instagram Stories ha voluto rassicurare tutti sullo stato di salute del ragazzo.

Francesco Chiofalo operato: i dettagli dell’intervento

Francesco Chiofalo si è sottoposto ad una operazione per la rimozione di quello che l’ufficio stampa della struttura ha definito ‘meningioma’, una forma tumorale benigna.

L’operazione è iniziata ieri alle 9.00, il ragazzo ha ripreso conoscenza verso le ore 18.00 ed è stato subito trasportato nel reparto di terapia intensiva per il post operatorio. Ad aver eseguito l’asportazione sul 29enne è stato il dottor Alberto Delitala, Direttore responsabile del reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale

“Mai avuto così paura”, aveva raccontato Chiofalo nelle ultime storie Instagram postate la notte prima dell’intervento. Un messaggio della famiglia ha poi ringraziato tutti per il calore ricevuto dai follower, tutti in ansia per conoscere l’esito dell’operazione nelle lunghe ore di attesa. Per Francesco è arrivato anche il messaggio affettuoso della redazione di Uomini e Donne.