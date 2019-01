Il suo punto di vista, Selvaggia Roma lo aveva già espresso all’indomani dell’annuncio di Francesco Chiofalo che su Instagram aveva spiegato ai follower di avere un tumore al cervello e di dover subire una delicata operazione.

“Io innanzitutto penso che debba essere una questione privata. Seconda cosa, se mi può dispiacere o altro di certo non devo dirlo qua sui social”, aveva dichiarato la ex fidanzata del personal trainer che con lui è stata protagonista di Temptation Island 2017 per spedire ai mittenti le critiche per una l’assenza di un suo commento a riguardo.

Adesso che Francesco Chiofalo ha affrontato con successo l’operazione, Selvaggia Roma è tornata sull’argomento per replicare ancora una volta a chi l’ha attaccata nuovamente sui social per non aver speso alcuna parola di incoraggiamento a favore del suo ex compagno nemmeno nel giorno dell’intervento.

Francesco Chiofalo operato, il commento poi cancellato di Selvaggia Roma

Francesco Chiofalo si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico per rimuovere un tumore al cervello definito dall’equipe medica come un meningioma benigno.

Nelle ultime ore, stanca dei continui attacchi, la sua ex compagna Selvaggia Roma ha fatto riferimento a quanto sta accadendo in un commento che in seguito è stato cancellato, ma comunque registrato dal sito BitchyF.it.

A chi le ha addirittura augurato il peggio, Selvaggia Roma ha replicato duramente facendo riferimento al male di Francesco.

“Ho avuto morti in famiglia a causa di un tumore maligno. Come ti permetti di venire da me e augurarmi la morte? Non parlo per una persona che non fa altro che giocare su una questione del genere. Un angioma benigno non è morte. E la cosa più schifosa è avere fatto storie e avere giocato sul fatto che poteva marciare su questo caso. Non avendo rispetto per le persone morte e che hanno un tumore e non sanno davvero se vivranno oppure no. Conosciamo bene il soggetto in famiglia. E sapevamo molte cose su questo caso”, il commento di Selvaggia che ha terminato il post mostrando ancora insofferenza per le continue accuse ricevute in merito al suo silenzio sulla vicenda.

(Di seguito lo screenshot del commento di Selvaggia Roma ripreso dal sito BitchyF.it)

Francesco Chiofalo operato, come sta adesso: le ultime notizie

La delicata operazione a cui è stato sottoposto Francesco Chiofalo per l’asportazione del tumore al cervello ha avuto esito positivo, così come ha dichiarato l’ospedale San Camillo di Roma.

“E’ stato operato stamattina (ieri, 9 gennaio, ndr) dal dottor Alberto Delitala, che è il nostro responsabile della neurochirurgia. Come da prassi la prognosi non sarà sciolta prima di 24 ore", ha fatto saper l’ufficio stampa della struttura.