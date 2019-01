Francesco Chiofalo, il video dall’ospedale dopo l’operazione

Francesco Chiofalo ha superato alla grande il delicato intervento chirurgico per l’asportazione del tumore al cervello scoperto poche settimane fa.

Alle lunghe ore di attesa seguite con apprensione dai follower, sono seguite le prime informazioni diffuse dall’ospedale San Camillo di Roma che hanno spiegato l’esito positivo della rimozione di un meningioma.

“Ce l’ho fatta… Sto bene, andrà tutto bene” è stato poi il messaggio che l’ex concorrente di Temptation Island ha rivolto ai fan via Instagram dopo essersi ripreso dall’intervento, così da rassicurare personalmente quanti gli hanno dimostrato la loro vicinanza.

Francesco Chiofalo in ospedale dopo l’operazione: il video

Francesco Chiofalo dovrà necessariamente restare in ospedale ancora per qualche tempo. Ed è proprio dalla struttura sanitaria che arrivano in queste ore informazioni sulla sua lenta ripresa, documentata con un video postato sui social dall’amico Alessio Bruno con cui Francesco ha partecipato a Temptation Island.

Arrivato in struttura, nella stanza dove Francesco è ricoverato, Bruno ha scherzato con il ragazzo che non ha potuto fare a meno di ridere alla battuta dell’amico.

Provato dall’intervento e con una vistosa fasciatura in testa, nel filmato Chiofalo appare provato ma sereno, certamente circondato dall’affetto di amici, parenti e fan che sanno come donargli la dose di ottimismo utile alla ripresa.

(Di seguito il video che mostra Francesco Chiofalo in ospedale)