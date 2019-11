Francesco Chiofalo in ospedale: "Le labbra si sono gonfiate all'improvviso"

Un grande spavento per Francesco Chiofalo, corso venerdì sera al pronto soccorso dopo aver visto le sue labbra gonfiarsi. Lenticchio di 'Temptation Island' ha raccontato subito la vicenda sui social: "Non so che mi è successo - ha spiegato preoccupato in un video su Instagram - Mi sono gonfiato tutto e sono pieno di macchie. Le labbra si sono gonfiate all'improvviso, guardatele. Ca***, ca***! Sto correndo al pronto soccorso, sono preoccupato".

Poco dopo le immagini arrivano dall'ospedale, dove i medici hanno deciso di trattenerlo per la notte. Dai primi controlli sembrava una reazione allergica, ma nelle prossime ore dovrebbe arrivare la diagnosi definitiva. "Sembrava fosse allergia - ha fatto sapere Chiofalo - Gli antistaminici e il cortisone per vena non hanno effetto su di me. Purtroppo continuo a gonfiarmi invece di migliorare. Mi ricoverano per tenermi sotto osservazione. Hanno paura che se peggiorassi si potrebbe gonfiare anche la lingua. Domani mi daranno una diagnosi dopo che mi avranno visto altri dottori. Probabilmente arriverà anche una cura".

Infine le rassicurazioni per la fidanzata, Antonella Fiordelisi, con cui è tornato da pochi giorni: "Ti amo piccola. Non ti preoccupare".