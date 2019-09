Francesco Chiofalo "distrutto dal dolore" si spara le pose, massacrato sui social

Dal dramma alla commedia (dell'assurdo). La rottura tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi ha dato vita a un teatrino al limite del ridicolo che si consuma ormai da giorni su Instagram, dove Lenticchio sta cercando in ogni modo di riconquistare la ragazza tradita a colpi di lacrime, ricordi e pose. Sì, pose. Perché si sa, a ogni uomo "distrutto dal dolore" la prima cosa che viene da fare è fotografarsi col bicipite in primo piano, il volto coperto dalle mani, scegliendo il filtro giusto.

Questa la foto addolorata dell'ex protagonista di Temptation Island, che invece di impietosire i follower li fa saltare dalla sedia, o piegare in due dalle risate tanto è ormai grottesca la vicenda. "E intanto si è fatto la foto fashion" fa notare qualcuno, "state diventando una barzelletta" tuona un altro, e via alle critiche più feroci ma anche a grasse risate.

"Sono distrutto dal dolore, non ho mai sofferto così tanto per amore - scrive Chiofalo -. Mi sento morire dentro. Dopo che hai saputo queste 'verità nascoste' non sono più riuscito a parlarti perché mi ti sei da subito negata. Sono stato a Salerno, la tua città, per tre giorni, per cercare di parlare con te ma tu non rispondi alle mie chiamate e ai miei messaggi. Non ti fai trovare da nessuna parte. Le tue amiche non mi rispondono al telefono. Non sono una vittima e non voglio farti pena, voglio solo dirti la verità. Perché dietro a tutta questa storia c'è una storia che non è stata detta. Sono pronto a dirla a tutti, ma prima voglio dirla a te. Ti prego dammi modo di parlarti". Insomma, verrebbe da dire 'alla prossima puntata', ma per decenza consigliamo la parola fine e i titoli di coda.

Antonella Fiordelisi tradita da Francesco Chiofalo

La scorsa settimana Antonella, fidanzata di Lenticchio, ha pubblicato un video in cui piangendo spiegava di aver scoperto di essere stata tradita. Versione confermata da Aurora Ciorba, amante/fidanzata segreta di Chiofalo da ben due anni. La loro relazione è sempre stata tenuta nascosta per permettere a Francesco di partecipare ai programmi televisivi che lo hanno portato al successo.