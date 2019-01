Francesco Chiofalo, primo messaggio dopo l'operazione: "Ce l'ho fatta"

"Ce l'ho fatta... Sto bene. Andrà tutto bene". Queste le prime parole di Francesco Chiofalo dopo l'operazione subìta nella giornata di ieri per l'asportazione di un tumore al cervello. L'intervento è andato a buon fine e l'ex concorrente di 'Temptation Island', che ha sempre condiviso il dolore per la malattia con i fan, ci tiene a rassicurare quanti gli sono stati vicino in queste difficili settimane.

Il primo messaggio di Francesco Chiofalo dopo l'operazione

Chiofalo torna sui social dopo circa 24 ore di assenza. Il viso è segnato dalla fatica, in testa una fasciatura, ma il segno "ok" fatto con la mano lascia intendere che non ha perso il buonumore che lo caratterizza da sempre. E' stata la famiglia del ragazzo a comunicare con i fan in queste ore di assenza. "Francesco è entrato alle 9 in sala operatoria per l'asportazione chirurgica del tumore al cervello - ha scritto in un post pubblicato ieri mattina - L'operazione è molto lunga. Appena saremo a conoscenza dell'esito ve lo comunicheremo al più presto tramite igstories su questo profilo. Grazie per l'affetto che gli avete dimostrato in questi giorni difficili. La famiglia".

Francesco Chiofalo operato, parlano i medici del San Camillo

La delicata operazione a cui è stato sottoposto per l’asportazione del tumore al cervello ha avuto esito positivo, così come ha dichiarato l’ospedale San Camillo di Roma. Contattato da Fanpage, l’ufficio stampa della struttura ha comunicato che Francesco “è stato operato stamattina (ieri, 9 gennaio, ndr) dal dottor Alberto Delitala, che è il nostro responsabile della neurochirurgia. Come da prassi la prognosi non sarà sciolta prima di 24 ore".

Francesco Chiofalo, la comunicazione sui social: "Ho un tumore"

Chiofalo ha comunicato ai fan di dover affrontare il grave problema di salute prima di Natale. "Ho scoperto di avere un tumore al cervello a 29 anni - ha spiegato in una Instagram Stories - Dovrò sottopormi ad una operazione di 18 ore e dopo 10 ore un’operazione viene considerata rischiosa. L’intervento comporta "l’80% di rischi di invalidità permanente, tipo cecità, paralisi, demenza". Tutto però è andato per il meglio.