Francesco Chiofalo e il tumore, le reazioni degli amici e le critiche alla ex Selvaggia Roma

La notizia che Francesco Chiofalo ha un tumore al cervello ha fatto rapidamente il giro del web. Dopo l’annuncio improvviso da parte dell’ex concorrente di Temptation Island, non solo i fan ma anche tanti volti popolari hanno iniziato a mandargli messaggi, per infondergli forza.

Filipp Bisciglia, conduttore proprio di Temptation Island, ha scritto su Instagram un lungo e sentito messaggio: “Questa mattina mi sveglio e vengo a conoscenza di una cosa davvero brutta, direi orrenda, inutile dire che mi si è gelato il sangue, inutile dire che ho pianto, inutile dire che mi si è spezzato il cuore, quel cuore che anche se per pochi attimi ho cercato di donarvi e che voi/tu avete sintonizzato con il mio, si è creato un legame che resterà sempre con me, ed è proprio questo legame che oggi mi fa stare male pensando a ciò che starai provando in questo momento ... sei un guerriero, un guerriero buono che lotterà e che ce la farà, una persona che con la sua spontaneità è riuscita a farsi voler bene da tantissime persone, persone che oggi ti sono vicine, persone che pregheranno per te ... ancora oggi vado in giro per Roma e mi chiedono di “lenticchio” ... tutti ti saranno vicini, io per primo, sappi che ci sarò per qualsiasi cosa ... ma adesso facci un favore Francè “Lotta” e vincerai tu ... Ti voglio tanto bene ..

Jack Vanore, opinionista di Uomini e Donne, ha pubblicato sempre su Instagram una foto che lo vede insieme a Chiofalo: “Quello che mi a impressionato di te è la tua forza. Sempre con te”. Rispondendo alla domanda di una follower su Instagram, Karina Cascella si è detta “profondamente scossa” dall’annuncio di Chiofalo. “Scossa perché è un ragazzo di 29 anni e perché purtroppo questa brutta malattia può colpire in maniera così brusca. Ne approfitto per mandare a Francesco un forte abbraccio”.

Chiofalo ha un tumore, le accuse dei fan a Selvaggia Roma

I fan aspettavano un commento da Selvaggia Roma, l’ex fidanzata di Francesco, e su Instagram molti l’hanno attaccata nei commenti alle ultime foto per non aver detto ancora nemmeno una parola su quanto accaduto mentre nelle Stories si mostra in discoteca.

“Una persone che è stata importante per te diversi anni fa ha, poche ore fa, confessato di stare molto male, dover affrontare una battaglia molto difficile…. e tu cosa fai? La cretina (Passami il termine) nelle storie? - scrive un follower - Quanto meno, evita di metterti in mostra e divertiti per cavoli tuoi. E’ proprio vero, il buon senso e la sensibilità non appartengo a tutti!!”.

E proprio nelle Stories è arrivato il primo commento amaro della Roma: “Mi sono svegliata da poco. Penso che tutti dovreste davvero una regolata. I vostri commenti lasciano proprio senza parole. Dopo dirò due cose. Grazie”.