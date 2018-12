Francesco Chiofalo sempre più vicino all'intervento: "Vorrei diventare padre"

Le ultime settimane del 2018 sono state tutt’altro che di festa per Francesco Chiofalo che ha scoperto, da poco, di avere un tumore al cervello e di dover essere sottoposto ad un intervento al più presto. L’ex concorrente di Temptation Island Vip, nelle ultime ore, ha risposto su Instagram alle 5 domande più frequenti dei followers, tornando, inevitabilmente a parlare delle sue condizioni di salute e dell’operazione.

Francesco Chiofalo, la data dell'operazione

La prima domanda è stata un semplice ‘Come stai?’, al quale Chiofalo ha risposto sinceramente, dicendo di non stare bene per niente, di dormire pochissimo, di non mangiare quasi nulla, di essere molto dimagrito, di non allenarsi più: “Sinceramente tutta questa storia del tumore e dell’operazione non l’ho presa nel migliore dei modi”, ha ammesso.

Molti i fan che gli hanno domandato quando sarà operato; Chiofalo non ha potuto rispondere precisamente, ma ha detto: “Purtroppo tra pochissimo, più o meno tra 10 giorni…l’intervento sarà al 9 o 10 o 11 di gennaio, la data certa me la dicono due o tre giorni prima”. Il ragazzo non ha nascosto ai suoi followers di avere molta paura di uscire da questo intervento diverso. E’ consapevole che si tratterà di un’operazione lunga e complicata: “Se avessi delle disabilità dopo l’operazione non penso che riuscirei ad accettarlo… Quindi sì ho molta paura… Sono terrorizzato”.

Francesco Chiofalo e il desiderio di avere un figlio

Qualcuno, poi, ha voluto domandare a Francesco se avesse nel cuore un grande desiderio da voler realizzare ed è a questo punto che l’ex concorrente di Temptation Island ha spiazzato tutti con la sua risposta: “Sicuramente diventare padre è uno dei miei desideri più grandi, ma comunque non ho un solo desiderio, ma mille ne ho da realizzare”, ha risposto. A soli 29 anni, Francesco Chiofalo ha ragione ad avere tanti desideri nel cassetto e il solo pensiero che tutto potrebbe svanire da un momento all’altro – lo dice lui stesso ai fan – lo terrorizza.

