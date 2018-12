Francesco Chiofalo, arriva il messaggio di Fabrizio Corona: “Se vuoi ci sono”

Neanche una settimana Francesco Chiofalo ha comunicato di avere un tumore al cervello, con una stories su Instagram. Una notizie che ha scosso tutti, amici, followers e numerosi vip.

In tanti si sono stretti al dolore dell’ex concorrente di Temptation Island inviandogli messaggi pubblici o privati. E Francesco Chiofalo, ad ognuno di loro, ha voluto dire il suo grazie. Lo ha fatto sempre attraverso delle stories su Instagram, postando i messaggi ricevuti e rispondendo a tutti, con sincera gratitudine.

Oltre al messaggio di Simona Ventura (ricevuto con grande piacere da Chiofalo), oltre a quelli dei tanti amici di Temptation Island e Uomini e Donne, è arrivato prontamente anche il messaggio di Fabrizio Corona. L’ex paparazzo dei vip ha voluto dimostrare il suo affetto e la sua vicinanza al 29enne: “Mi dispiace tanto. Forza non mollare c***o. Dai se vuoi ci sono” e poi ha scritto a Chiofalo il suo numero privato (che ovviamente l’ex di Temptation Island ha oscurato).

Mostrando quel messaggio in una stories, Francesco ha risposto così a Corona: “Grazie per esserti fatto sentire…dimostri come sempre di essere un grande uomo”.