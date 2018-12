Francesco Chiofalo, la dedica dall’ospedale: “Ora più che mai ho bisogno di te”

Francesco Chiofalo ha iniziato la sua lotta contro il tumore al cervello scoperto di recente e comunicato attraverso una serie di stories Instagram che hanno lasciato sconcertati i suoi follower.

L’ex concorrente di Temptation Island sta affrontando queste festività natalizie circondato dall’affetto dei tanti fan che hanno imparato a conoscerlo durante il reality di Canale 5 nel 2017, e oggi gli trasmettono il loro affetto attraverso i tanti messaggi di auguri, arrivati numerosi anche nell’ultima foto postata poco fa sul social network.

Francesco Chiofalo, la dedica alla madre dall’ospedale

Nell’ultimo scatto Francesco si è taggato presso l'ospedale San Camillo di Roma e da lì si è mostrato insieme alla sua mamma a cui ha voluto dedicare un pensiero colmo di affetto e gratitudine.

“Sei sempre stata il mio punto di riferimento più grande… ed ora più che mai ho bisogno di te #tiamomamma”, ha scritto il 29enne romano a corredo della foto che lo vede baciato dolcemente dalla madre, punto di riferimento fondamentale in una situazione così delicata.

Francesco Chiofalo, l’operazione per rimuovere il tumore

Per rimuovere il tumore al cervello, Francesco Chiofalo verrà sottoposto a un’operazione che durerà 18 ore subito dopo l’Epifania.

“Mi chiedo perché sono stato così sfortunato. Ma tanto sono domande inutili, questa volta sono fottuto. Devo far questa operazione per forza, per quanto sia pericolosa, ma sono costretto, non ho un’alternativa…” ha spiegato ai fan l’ex concorrente di Temptation Island.

Dal canto suo, la ex fidanzata Selvaggia Roma, criticata per non aver espresso pubblicamente la sua solidarietà, si è difesa spiegando le sue ragioni e attaccando quanti hanno giudicato il suo comportamento senza provare a comprendere il suo punto di vista.