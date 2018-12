Francesco Chiofalo ha un tumore, Selvaggia Roma rompe il silenzio dopo le critiche

L’annuncio con cui Francesco Chiofalo ha dichiarato di avere un tumore al cervello ha fatto rapidamente il giro dei social, suscitando le reazioni dei follower sconcertati per la notizia.

Tra quanti hanno espresso il loro rammarico e inviato i più sinceri auguri all’ex concorrente di Temptation Island, c’è stata anche una cospicua fetta di utenti che ha molto criticato e pure insultato Selvaggia Roma, ex fidanzata del personal trainer con cui ha condiviso l’esperienza televisiva nel 2017.

Dopo gli attacchi subiti per non aver espresso via social il proprio rammarico in riferimento alla delicata situazione di Francesco, Selvaggia ha deciso di dire la sua, prima pubblicando una serie di Instagram Stories a testimonianza dei deprecabili commenti che le sono stati inviati e poi commentando quanto la situazione di Chiofalo.

Francesco Chiofalo ha un tumore, il messaggio di Selvaggia Roma

“Ciao ragazzi ora dirò la mia perché sono una persona che non sta mai zitta. Chi mi conosce bene lo può constatare”, ha esordito Selvaggia su Instagram: “Sono genuina di cuore e dato che sono una che dice le cose come stanno, ora è arrivato il momento di dire la mia”.

Dopo aver sottolineato di non accettare insulti da gente sconosciuta, Selvaggia ha commentato la situazione di Francesco: “Darmi colpe che non ho e dire che sono una persona schifosa perché non dico la mia non è normale. Francesco ha fatto delle storie dicendo questa cosa (il tumore, ndr). Io innanzitutto penso che debba essere una questione privata. Seconda cosa, se mi può dispiacere o altro di certo non devo dirlo qua sui social”.

“Io non devo andare da nessuna parte. Lui ha una compagna da quasi un anno e lei convive da lui”, ha aggiunto ancora Selvaggia: “Anch’io ho un compagno. Non fatemi passare per quella sbagliata. Al posto di insultarmi, usate le energie per sostenerlo”.

Di seguito alcune delle storie condivise su Instagram da Selvaggia Roma

