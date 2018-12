Francesco Chiofalo, il messaggio di Simona Ventura: "Sei un guerriero"

E' sbalordito Francesco Chiofalo per tutto l'affetto che sta ricevendo dopo aver dato quella terribile notizia pochi giorni fa. L'ex concorrente di Temptation Island ha scoperto di avere un tumore al cervello e subito dopo le feste natalizie dovrà sottoporsi a un delicato intervento.

"Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere - fa sapere nelle sue Instagram stories - Nonostante non abbia mai fatto niente di male, ho sempre pensato di non essere amato dalle persone a causa del mio aspeto fisico inquietante e la mia voce da orco, ma tutte queste vostre manifestazioni d'affetto, da me totalmente inaspettate, sono riuscite a riempire il mio cuore di gioia nonostante io stia attraversando il momento più buio della mia vita". Fan, amici, personaggi del mondo della tv, in tanti stanno sostenendo Francesco per questa dura battaglia e lui li ringrazia uno ad uno.

Tra loro anche Simona Ventura, che a Natale gli ha mandato un messaggio su WhatsApp, come mostra lui sul social. "Ciao Francesco! Innanzitutto tanti auguri di buon natale - ha scritto la conduttrice - Tu sei un guerriero e supererai anche questa. Ti abbraccio dal profondo del cuore".

"Grazie per essermi stata vicino con i tuoi messaggi" ha commentato Francesco, grato per questa ondata di amicizia che lo sta travolgendo.